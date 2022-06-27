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Кількість загиблих від ракетного удару по Кременчуку зросла до 10

Фото: рятувальники на місці ракетного удару в Кременчуці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Новиков

В результаті ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область) загинули не менше 10 осіб. Ще 40 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"10 загиблих та понад 40 осіб отримали поранення та травми - така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу наразі", - зазначив він.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що площа пожежі у торговому центрі "Амстор" перевищує 10 тисяч квадратних метрів. До робіт залучено 130 осіб, 23 одиниці техніки ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навпроти "Амстора" у Кременчуці відкрився мобільний пункт поліції, в якому мешканці міста можуть уточнити інформацію про своїх близьких, якщо вони на момент удару перебували у ТЦ.

Відомо, що російська ракета вдарила по торговому центру, коли в ньому було понад тисячу цивільних.

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КременчукВійна Росії проти України