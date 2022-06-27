Кількість загиблих від ракетного удару по Кременчуку зросла до 10

В результаті ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область) загинули не менше 10 осіб. Ще 40 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що площа пожежі у торговому центрі "Амстор" перевищує 10 тисяч квадратних метрів. До робіт залучено 130 осіб, 23 одиниці техніки ДСНС та пожежний потяг "Укрзалізниці".

"10 загиблих та понад 40 осіб отримали поранення та травми - така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу наразі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навпроти "Амстора" у Кременчуці відкрився мобільний пункт поліції, в якому мешканці міста можуть уточнити інформацію про своїх близьких, якщо вони на момент удару перебували у ТЦ.

Відомо, що російська ракета вдарила по торговому центру, коли в ньому було понад тисячу цивільних.

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