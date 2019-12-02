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Під час протестів в Ірані загинули більше 200 людей

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 20:50
Під час протестів в Ірані загинули більше 200 людей
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

В Ірані в листопаді почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього

Під час протестів в Ірані загинули щонайменше 208 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією правозахисної організації Amnesty International, справжня кількість смертей може бути ще вищою.

"Кількість людей, що вважаються вбитими під час демонстрацій в Ірані, які спалахнули 15 листопада, зросла до щонайменше 208", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ірані в середині листопада почалися масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Ціни зросли майже в три рази в порівнянні з нинішніми цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про навмисне приховування владою Ірану масштабів репресивних заходів до учасників протестів. Правозахисники повідомляють, що з початку протестів понад 140 людей загинули і близько 7 тис. були затримані. Загалом протести охопили щонайменше 100 іранських міст.

Раніше повідомлялося, що в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану.

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