Кількість загиблих під час пожежі літака в Шереметьєво значно зросла

Фото: пожежа в Шереметьєво (web screenshot)

СК Росії повідомило про 37 вижилих із 78 людей, що перебували на борту

У російському Шереметьєво під час аварійної посадки та займання літака Sukhoi Superjet 100, за останніми даними, вижили 37 осіб із 78, що перебували на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Слідчого комітету РФ.

Раніше повідомлялося, що на борту авіалайнера, що прямував сполученням Москва-Мурманськ, було 78 осіб - 73 пасажири і п'ять членів екіпажу, частині пасажирів вдалося евакуюватися на аварійних трапах.

Відзначається, що наразі слідчі допитують потерпілих, очевидців, працівників аеропорту та авіакомпанії-перевізника, а також осіб, відповідальних за експлуатацію лайнера.

Також у СК повідомили, що слідство розглядає різні версії події, однак які саме, не уточнили.

Водночас росЗМІ з посиланням на інформоване джерело повідомляють, що кількість загиблих у результаті авіакатастрофи в Шереметьєво може перевищити 40 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті займання лайнера Sukhoi Superjet 100, під час жорсткої посадки в аеропорту Шереметьєво (Москва) загинули 13 осіб, у тому числі двоє дітей.