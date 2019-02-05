Кількість загиблих у пожежі в Парижі зросла

На даний момент відомо про вісім загиблих

В результате пожара в многоэтажном доме в Париже (Франция) погибли восемь человек. Об этом сообщил парижский прокурор Реми Хейц, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также сообщается, что следствие на данный момент отрабатывает версию поджога. По подозрению в причастности к пожару задержали женщину.

Отметим, что пожар возник в ночь на 5 февраля. Сначала сообщалось о семи погибших и 27 пострадавших. По данным AFP, среди последних есть спасатели. Кроме того, представители пожарной службы не исключали, что число жертв может увеличиться, поскольку пожар на седьмом и восьмом этажах продолжается.

Напомним, ранее в столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле, в результате чего пострадали более 50 человек, двое пострадавших умерли.

Как писало РБК-Украина, с начала года на пожарах в Украине погибли 275 человек. Спасатели отмечают, что главной причиной возникновения пожаров является халатность. Число пострадавших в результате пожаров на протяжении января составило 139 человек. Всего за месяц было зафиксировано 3 957 пожаров, более 2,7 тысячи случаев произошли в домах.