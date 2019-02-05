У Парижі горить багатоповерховий будинок, є жертви

Фото: рятувальники на місці пожежі (twitter.com/bestgug)

В результаті пожежі загинули не менше семи осіб

На південному заході Парижа (Франція) горить восьмиповерховий будинок, в результаті чого загинули не менше семи осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що горить будівля в 16-му адміністративному окрузі Парижа. Також повідомляється про 27 постраждалих, включаючи трьох рятувальників. Представники пожежної служби не виключають, що число жертв може збільшитися, оскільки пожежа на сьомому та восьмому поверхах триває.

Також повідомляється, що пожежа виникла о 04:30 за київським часом, на місці працюють близько 200 пожежників. Причини пожежі невідомі.

Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/sotiridi)

#Update: Video of the scene of when the fire was active and the fire killed at least 7 people and wounded at least 28 people in #Paris. pic.twitter.com/j1t7CcqVlQ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 5, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Соборній площі Дніпра підпалили кав'ярню з відвідувачами, в результаті опіки отримали власниця кафе і клієнтка. Постраждалих госпіталізували в опікове відділення міської лікарні. За даними місцевих ЗМІ, невідомі закинули в кав'ярню Heisenberg горючу суміш.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 10 років. Також правоохоронці встановлюють осіб, причетних до підпалу кафе.