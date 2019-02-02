В Аргентині загорівся готель, є загиблі та постраждалі

Фото: пожежники біля готелю (lv16.com.ar)

Пожежа сталася в 30-поверховому готелі в Буенос-Айресі

У столиці Аргентини Буенос-Айресі сталася пожежа в 30-поверховому готелі в центрі, в результаті якого постраждали понад 50 людей, двоє постраждалих померли. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TN.

Пожежа сталася на п'ятому поверсі готелю і люди, що перебували в приміщеннях вище п'ятого поверху, не змогли самостійно покинути будівлю, їх евакуювали пожежники.

Зазначається, що в результаті пожежі постраждала щонайменше 51 людина, зокрема вісім дітей, всі були госпіталізовані.

Ще 60 осіб отримали першу медичну допомогу на місці події, але від госпіталізації відмовилися.

Пізніше в лікарні від отруєння чадним газом померла одна з постраждалих, згодом стало відомо про смерть ще однієї жінки.

Чотири людини перебувають у критичному стані через отримані опіки.

Нагадаємо, кількість жертв вибуху і подальшої пожежі на трубопроводі в штаті Ідальго в Мексиці зросла до 120 осіб: 68 людей загинули під час вибуху, 52 померли в лікарнях, лікування у стаціонарах продовжують отримувати ще 27 осіб.