Пожежа в Кемерово: МЗС перевіряє, чи є українці серед загиблих

Внаслідок пожежі в Кемерово кількість загиблих перевищила 50 осіб

Консульська служба Міністерства закордонних справ України перевіряє, чи є українці серед загиблих внаслідок пожежі в Кемерово (Росія). Про це йдеться у повідомленні консульської служби в Twitter.

"Консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи могли бути серед загиблих і постраждалих внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі в м.Кемерово громадяни України", - йдеться у повідомленні.

Консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи могли бути серед загиблих і постраждалих внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі в м.Кемерово громадяни України. pic.twitter.com/bsKPE0LDFw — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) March 26, 2018

Нагадаємо, за останнім даними, кількість жертв пожежі в Кемерово (Російська Федерація) в торговому центрі "Зимова вишня" досягла 53 осіб. Також відомо, що в лікарнях знаходяться 12 постраждалих.

Пожежа в торговому центрі в Кемерово почалася вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обвалилась.

Російські правоохоронці у зв'язку з пожежею затримали генерального директора комплексу "Зимова вишня" Надію Судденок. Слідство порушило кримінальну справу за трьома статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.