Кількість загиблих через обстріли Ізраїлю з території сектора Газа зросла

В результаті обстрілу Ізраїлю з території сектора Газа загинули двоє палестинців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Тому загальна кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Нагадаємо, 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Причиною стала ліквідація Ізраїлем одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. У заяві "Ісламського джихаду" говориться, що дружина аль-Атты також була вбита під час вибуху, а сам бойовик здійснив "героїчне дія", коли його ліквідували.

За даними агентства, смерть головнокомандувача "Ісламського Джихаду" загрожує небезпечною ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Пізніше із сектора Газа по Ізраїлю випустили близько 50 ракет, одна з яких потрапила в житловий будинок. За словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, в результаті обстрілу в Нетивоті ніхто не постраждав.

Як повідомляло РБК-Україна, з 05:00 і до 19:00 з території Гази у бік Ізраїлю було запущено близько 190 ракет. Повідомляється, що військами протиповітряної оборони збиті десятки ракет, які могли впасти на забудованій місцевості.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль у відповідь почав наносити масовані удари по об'єктах палестинського угруповання "Ісламський джихад" в секторі Газа.