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Німеччина засудила обстріл Ізраїлю з сектора Газа

Новини » В світі     12.11.2019 - 18:51
Німеччина засудила обстріл Ізраїлю з сектора Газа
Фото: МЗС ФРН (wikipedia)

У бік Ізраїлю з сектора Газа випустили понад 100 ракет

Міністерство закордонних справ Німеччини засудило ракетні обстріли Ізраїлю з території сектора Газа. Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини.

В заяві німецького МЗС йдеться, що в останні години з сектора Газа було випущено більше 100 ракет у бік ізраїльських міст.

"Ми рішуче засуджуємо цей ракетний вогонь. Немає виправдання насильства проти ні в чому не винних цивільних осіб. Розсудливість і серйозні зусилля по деескалації повинні бути головним пріоритетом у нинішній нестабільній ситуації. Ми закликаємо покласти кінець максимальної стриманості і насильства", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 12 листопада посилилася ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Газа, після того, як ізраїльські військові ліквідували одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі введено особливе положення на 48 годин в населених пунктах 80 км в радіусі від сектора Газа. Крім цього в Ізраїлі почався призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної та протиракетної оборони.

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