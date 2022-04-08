Зеленський про обстріл в Краматорську: ось так Росія захищає Донбас

Російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, де у той момент перебували майже 4 тисячі цивільних. За словами президента України Володимира Зеленського, це був приклад того, як Росія захищає Донбас.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

" Російські військові ударили по вокзалу у Краматорську. По звичайному залізничному вокзалі. По звичайним людям. Військових там не було. Люди, які чекали потяги, щоб виїхати на безпечну територію. Є свідки, є відео, є залишки ракет. Людей немає.... Ось так Росія прийшла захищати Донбас, ось так Росія прийшла захищати російськомовних людей", - заявив президент під час виступу перед парламентом Фінляндії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військовослужбовці обстріляли ракетами вокзал в Краматорську. Наразі точна кількість жертв встановлюється, однак відомо, що під час удару на вокзалі перебували близько 4 тисяч людей. Також відомо про 30 загиблих, серед яких є і діти.

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