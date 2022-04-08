Вокзал у Краматорську обстріляли касетним Іскандером, відомо про 30 загиблих, - ОВА

Залізничний вокзал в місті Краматорськ (Донецька область) обстріляли касетним Іскандером. Наразі відомо про десятки загиблих та сотню поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка .

Зазначається, що на момент удару на залізничному вокзалі були тисячі людей. Наразі на місці працюють рятувальники і поліція.

"Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Укрзалізниці додали, що під час ракетного обстрілу загинули щонайменше 30 осіб, ще понад 100 отримали поранення.