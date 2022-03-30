Число загиблих при обстрілі Миколаївської ОГА досягло 13

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОГА) загинули 13 осіб. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кима на телемарафоні.

"Станом на зараз 13 загиблих і 33 поранених. П'ятеро у важкому стані, одну стабілізували", - зазначив він. За його словами, ще триває розбір завалів і розблокування людей. Рятувальні роботи триватимуть, на його думку, ще не менше доби.