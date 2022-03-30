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Число загиблих при обстрілі Миколаївської ОГА досягло 13

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Миколаїв, Середа 30 березня 2022 11:31
Число загиблих при обстрілі Миколаївської ОГА досягло 13 Фото: розбір завалів Миколаївської ОГА (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОГА) загинули 13 осіб. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кима на телемарафоні.

"Станом на зараз 13 загиблих і 33 поранених. П'ятеро у важкому стані, одну стабілізували", - зазначив він.

За його словами, ще триває розбір завалів і розблокування людей. Рятувальні роботи триватимуть, на його думку, ще не менше доби.

Нагадаємо, вранці 29 березня російські війська завдали ракетний удар по Миколаївській ОДА. В результаті обстрілу зруйновано центральну секцію, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

Як заявив президент Володимир Зеленський, по Миколаєву було завдано підступного удару.

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