Число погибших при обстреле Николаевской ОГА достигло 13

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли 13 человек. Поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима на телемарафоне.

"По состоянию на сейчас 13 погибших и 33 раненых. Пятеро в тяжелом состоянии, одну стабилизировали", - отметил он.

По его словам, еще продолжается разбор завалов и разблокирование людей. Спасательные работы продлятся, по его мнению, еще не менее суток.