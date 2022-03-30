Число погибших при обстреле Николаевской ОГА достигло 13
В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли 13 человек. Поисково-спасательные работы еще продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима на телемарафоне.
"По состоянию на сейчас 13 погибших и 33 раненых. Пятеро в тяжелом состоянии, одну стабилизировали", - отметил он.
По его словам, еще продолжается разбор завалов и разблокирование людей. Спасательные работы продлятся, по его мнению, еще не менее суток.
Напомним, утром 29 марта российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.
Как заявил президент Владимир Зеленский, по Николаеву был нанесен коварный удар.
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