Кількість загиблих при обваленні будинку в Майамі наближається до 90

Кількість загиблих при обваленні будинку в Майамі (США) досягло 86. Сьогодні з-під уламків витягли ще сім тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави округу Майамі-Дейд Даніелли-Лівайн Кави.

"Ми витягли тіла кількох жертв, загальна кількість загиблих тепер становить 86... Доля 43 осіб залишається невідомою", - зазначила вона.

Також повідомляється, що рятувальники все ще на місці, для пошуків застосовуються спеціальні камери та інфрачервоне обладнання.

"Рятувальники все ще працюють. Те, що відбувається зараз, нічим не відрізняється від того, що було п'ять днів тому", - додала вона.