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У Майамі зросла кількість жертв при обваленні будинку

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Майямі, Субота 10 липня 2021 05:14
У Майамі зросла кількість жертв при обваленні будинку Фото: кількість загиблих при обваленні будинку зросла до 79 (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв унаслідок обвалення житлового будинку в Майамі продовжує зростати. Сьогодні відомо вже про 79 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Ще 61 людина являється зниклими безвісти.

Як зазначається, рятувальники працюють протягом 16 днів, щоб знайти жертв у руїнах.

Рятувальники, які тепер зосереджені на пошуку тіл, а не тих, що вижили, обіцяють продовжувати пошуки жертв до тих пір, поки не розберуть всі завали житлового будинку.

Нагадаємо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

Зазначимо, що будівля обвалилася вранці 24 червня. Всього в житловому будинку було 135 квартир. Обрушилося 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.

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