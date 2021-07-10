У Майамі зросла кількість жертв при обваленні будинку

Кількість жертв унаслідок обвалення житлового будинку в Майамі продовжує зростати. Сьогодні відомо вже про 79 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Як зазначається, рятувальники працюють протягом 16 днів, щоб знайти жертв у руїнах.

Рятувальники, які тепер зосереджені на пошуку тіл, а не тих, що вижили, обіцяють продовжувати пошуки жертв до тих пір, поки не розберуть всі завали житлового будинку.

Нагадаємо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

Зазначимо, що будівля обвалилася вранці 24 червня. Всього в житловому будинку було 135 квартир. Обрушилося 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.