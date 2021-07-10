Число погибших при обрушении дома в Майами приближается к 90

Число погибших при обрушении дома в Майами (США) достигло 86. Сегодня из-под обломков извлекли еще семь тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы округа Майами-Дейд Даниэллы-Ливайн Кавы.

"Мы извлекли тела нескольких жертв, общее число погибших теперь составляет 86… Судьба 43 человек остается неизвестной", - отметила она.

Также сообщается, что спасатели все еще на месте, для поисков применяются специальные камеры и инфракрасное оборудование.

"Спасатели все еще работают. То, что происходит сейчас, ничем не отличается от того, что было пять дней назад", - добавила она.