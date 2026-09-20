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Число пи и золотое сечение: в пирамиде Хеопса нашли космический код

08:12 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Ольга Завада
Число пи и золотое сечение: в пирамиде Хеопса нашли космический код В пропорциях пирамиды Хеопса обнаружили число пи и золотое сечение (фото: Pexels)
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Большая пирамида Гизы может скрывать математический код прямо в своих пропорциях. Независимый исследователь Сефи Леви утверждает, что ее высота, основание и углы наклона содержат зашифрованные астрономические знания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Связь с астрономией, математикой и симуляцией случайности

По расчетам Леви, деление ключевых параметров пирамиды с помощью методов древнеегипетских писарей дает результаты, совпадающие с важными космическими циклами.

В частности, одно из вычислений дает число 27,5, что соответствует лунному перигею (27,55 дня), а другое - 70, совпадающее с 70-дневным периодом между появлением звезды Сириус и продолжительным традиционным сроком мумификации.

Кроме этого, в расчетах выявлены соотношения, напоминающие значение числа пи, золотое сечение и циклы движения Сатурна, Юпитера, Венеры и Марса.

Для проверки вероятности случайного совпадения Леви провел компьютерное моделирование 100 000 гипотетических пирамид эпохи Древнего царства с изменяющимися размерами основания и углами наклона.

Интересно, что только 2,4 процента выборки (2419 моделей) показали аналогичное или большее количество астрономических соответствий .

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Связь с Оком Сахары и научный скепсис

Кроме числового кода, Леви выдвинул радикальную теорию по поводу духовно-исторического назначения монумента.

Он предполагает, что Великая пирамида олицетворяет мифический первобытный холм Бенбен, по мифу о сотворении мира поднявшийся с первобытного хаотического океана.

Исследователь считает, что этот миф базируется на реальном геологическом объекте - геологическом образовании Глаз Сахары в Мавритании, которое тысячи лет назад могло быть окружено водой.

По его гипотезе, предки египтян мигрировали на восток из-за опустынивания региона и впоследствии воссоздали память о своей древней родине в архитектуре Гизы.

Впрочем, академическая египтология воспринимает следующие выводы скептически: работа Леви не проходила независимого рецензирования, а классическая наука продолжает считать пирамиду гробницей фараона Хеопса, построенной ориентировочно 4500 лет назад.

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