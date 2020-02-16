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Кількість нових жертв коронавірусу в китайській провінції Хубей становить 139 людей

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 02:02
Кількість нових жертв коронавірусу в китайській провінції Хубей становить 139 людей
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

У провінції за добу зареєстрували 1843 нових випадки зараження

У зв'язку з зараженням коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Хубей зареєстрували 139 нових летальних випадки. Про це йдеться на сайті регіональної комісії з питань охорони здоров'я.

Повідомляється, що за добу зареєстрували 1843 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Таким чином, кількість хворих в провінції перевищує 56,2 тис. чоловік.

Померли від коронавіруса 1596 осіб. Лікування в лікарні проходять 39 447 пацієнтів, з них 1957 осіб перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, раніше директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що подальший розвиток епідемії, викликаної коронавірусом, неможливо спрогнозувати.

За даними вчених Імперського коледжу в Лондоні, реальний відсоток смертності від коронавіруса у світі становить близько 2%. Вчені стверджують, що цей розрахунок не є точним і не враховує багато факторів.

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