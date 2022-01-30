Китай повідомив про різке зростання випадків COVID серед спортсменів і чиновників на Олімпіаді

Щоденна кількість випадків COVID-19 серед спортсменів та офіційних осіб команд на зимових Олімпійських іграх у Пекіні зросла до 19 у п'ятницю. Днем раніше було всього два випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що включаючи спортсменів і офіційних осіб, 36 співробітників, пов'язаних з іграми, були заражені: 29 - після прибуття в Пекінський аеропорт і семеро вже в "замкнутій петлі", що відокремлює персонал заходу від публіки.

Головний лікар Ігор Браян Макклоскі сказав, що зараз - піковий період, коли люди прибувають до Китаю. За словами Макклоскі, організатори "впевнені" у своїй системі профілактики COVID-19, і проникнення інфекції в суспільство малоймовірне.

Згідно з підрахунком Reuters попередніх заяв, кількість випадків серед спортсменів і офіційних осіб команд перевищила кількість випадків серед "інших зацікавлених сторін", включаючи ЗМІ, спонсорів і персонал, вперше з того часу, як 23 січня Китай почав публікувати щоденні дані про випадки коронавірусу, пов'язаних з Олімпійськими іграми.