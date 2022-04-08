Кількість біженців з України перевищила 4,3 млн осіб, - ООН

В ООН заявили, що з 24 лютого з України виїхали понад 4,3 млн осіб. Близько 90% з тих, що виїхали складають жінки і діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.
Більшість українців - 2,5 млн осіб - виїхали до Польщі. Понад 660 тисяч втекли до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхали понад 350 тисяч осіб.
Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством.
Нагадавши, з початку війни в Україні загини 169 дітей.
Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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