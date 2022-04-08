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Через війну Росії проти України загинули вже 169 дітей

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 08:29
Через війну Росії проти України загинули вже 169 дітей Фото: через війну Росії проти України загинули вже 169 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на 44-й день війни Росії проти України загинули 169 дітей. Ще більш як 306 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 169 дітей загинуло та понад 306 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській - 88, Донецькій - 81, Харківській - 75, Чернігівській - 50, Миколаївський - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Так, в м. Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.

А 7 квітня в Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина та ще дві 4 та 16 років отримали поранення.

Крім того, 6 та 7 квітня через обстріли окупантами м. Сєвєродонецьк, Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

Разом з тим, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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