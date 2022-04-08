Число беженцев из Украины превысило 4,3 млн человек, - ООН

В ООН заявили, что с 24 февраля из Украины уехали более 4,3 млн человек. Около 90% из выехавших составляют женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН .

Большинство украинцев - 2,5 млн человек - выехали в Польшу. Более 660 тысяч бежали в Румынию. При этом, по подсчетам ООН, в Россию уехали более 350 тысяч человек.

Среди тех, кто бежал из Украины, есть и граждане Украины с двойным гражданством.