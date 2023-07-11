Чипы и не только. СМИ рассказали, как Китай в обход санкций поставляет запчасти для армии РФ

Чипы для боевых роботов "Уран"

РФ использует гусеничные беспилотные аппараты семейства "Уран" для разминирования территорий. Речь идет и в том числе о территории Украины, которые РФ временно оккупировала.

"Специальное конструкторское бюро Минобороны РФ" из-за санкций не может напрямую закупать детали у западных партнеров, хотя наверняка очень бы этого хотело.

В ряде контрактов, размещенных на портале госзакупок, СКБ отмечает, что комплектующие должны быть непременно из Великобритании.

Конструкторское бюро получает необходимые комплектующие от ООО "Инелсо" из Санкт-Петербурга. Эта компания заключила как минимум 2 контракта на поставку запчастей.

Где эта компания берет запчасти

Как следует из таможенных деклараций, российской компании активно помогают китайские партнеры. Именно они поставляют в РФ подсанкционные чипы - в частности американские Analog Devices, Texas Instruments, нидерландские Nexperia, немецкие Infenion.

Всего после начала войны против Украины и до декабря "Инелсо" закупило комплектующих на 8 млн долларов.

Рекордсменом по поставкам стала фирма Guangzhou Orientir Limited, зарегистрированная в Гонконге, которая работает еще с 2009 года. Она поставила в РФ компонентов более чем на 5 млн долларов (в частности интегральные схемы производителей Analog Devices, Texas Instruments).

Кому еще Китай поставляет подсанкционные товары

Китайские компании ежедневно поставляют в Россию подсанкционных комплектующих на десятки тысяч долларов. С начала войны в РФ ввезли чипов компании Texas Instruments почти на 200 млн долларов, Analog Devices - примерно на 170 млн долларов.

Одним из основных покупателей комплектующих этих марок стало петербургское ООО "Квазар". Эта компания является крупным импортером и дистрибьютором электронных компонентов.

Также за время войны компания "ЭМС-Эксперт" ввезла в Россию тысячи единиц санкционной продукции - это были схемы Texas Instruments, чипы Nvidia и другие товары. В подавляющем большинстве случаев поставками из Китая занималась компания Win Key Limited.

Взаимодействие РФ и Китая

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайские компании передали России штурмовые винтовки и другое оборудование, которое могут использовать в военных целях.

Также в секретных документах США, ранее обнародованных в сети, якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что частные китайские компании занимаются предоставлением России технологий двойного назначения.