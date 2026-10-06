Чип M6 и OLED-экраны: Apple готовит масштабную презентацию Mac в конце октября

Два этапа октябрьских анонсов Apple

По данным технических обозревателей, осенний график релизов технологического гиганта будет разделен на две части:

Первая волна (13 октября): ожидается анонс обновленных устройств для умного дома, включая Apple TV, HomePod mini и Home Hub. Скорее всего, этот релиз состоится в формате прессрелиза и презентационного видео без очного мероприятия для печати.

Вторая волна (конец октября): инсайдеры прогнозируют еще один анонс, который может повторить формат события Scary Fast 2023 года.

Не пропустите интересное: Apple меняет Mac навсегда: Siri становится чатботом, Intel списывают

Что могут представить в конце месяца?

Хотя официальных подтверждений относительно формата второй презентации пока нет, аналитики и источники отрасли высказывают несколько предположений о новых продуктах.

Среди вероятных новинок

Компьютеры Mac с новым процессором M6;

Обновлены MacBook Pro с OLED-дисплеями и поддержкой сенсорного ввода.

Базовый 14-дюймовый MacBook Pro получит обновление с процессором M6, а в 2027 году выйдет полностью редизайненная версия этого устройства на базе нового поколения M7.

По серии MacBook Air, 13- и 15-дюймовые модели обновят на базе чипов M6 в 2027 году, а переход этой линейки на OLED-дисплее запланирован ориентировочно на 2028 год.

В настоящее время Apple воздерживается от комментариев. Со всем тем запуск новых моделей Mac в конце октября вписывается в традиционный осенний цикл обновления продуктов компании.

Отметим, что в июне Apple повысила цены на компьютеры Mac. На фоне удорожания оперативной памяти и запуска официальных программ лизинга оборудования аналитики предполагают возможность дальнейшего роста стоимости новых моделей от разработчиков Купертино.