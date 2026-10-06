Чип M6 и OLED-экраны: Apple готовит масштабную презентацию Mac в конце октября

Apple готовит сразу две презентации в этом месяце - компания может показать новые устройства для умного дома уже 13 октября, а позже представить обновление линейки Mac.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.
По данным технических обозревателей, осенний график релизов технологического гиганта будет разделен на две части:
Первая волна (13 октября): ожидается анонс обновленных устройств для умного дома, включая Apple TV, HomePod mini и Home Hub. Скорее всего, этот релиз состоится в формате прессрелиза и презентационного видео без очного мероприятия для печати.
Вторая волна (конец октября): инсайдеры прогнозируют еще один анонс, который может повторить формат события Scary Fast 2023 года.
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Хотя официальных подтверждений относительно формата второй презентации пока нет, аналитики и источники отрасли высказывают несколько предположений о новых продуктах.
Среди вероятных новинок
Базовый 14-дюймовый MacBook Pro получит обновление с процессором M6, а в 2027 году выйдет полностью редизайненная версия этого устройства на базе нового поколения M7.
По серии MacBook Air, 13- и 15-дюймовые модели обновят на базе чипов M6 в 2027 году, а переход этой линейки на OLED-дисплее запланирован ориентировочно на 2028 год.
В настоящее время Apple воздерживается от комментариев. Со всем тем запуск новых моделей Mac в конце октября вписывается в традиционный осенний цикл обновления продуктов компании.
Отметим, что в июне Apple повысила цены на компьютеры Mac. На фоне удорожания оперативной памяти и запуска официальных программ лизинга оборудования аналитики предполагают возможность дальнейшего роста стоимости новых моделей от разработчиков Купертино.