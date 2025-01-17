Чиновница "Укрзализныци" сливала россиянам данные об эшелонах ВСУ через мужа-боевика

СБУ разоблачила чиновницу "Укрзализныци", которая передавала российским спецслужбам информацию. "Связным" оказался ее муж - боевик, который воюет против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Фигуранткой оказались главный бухгалтер одного из филиалов "Укрзализныци" в Полтавской области. По данным следствия, она до 2014 года проживала в Горловке Донецкой области, но после захвата города переехала в Полтаву.

Чиновница "сливала" оккупантам время, направления и особенности груза военных эшелонов. Больше всего россиян интересовали поезда Сил обороны, перевозившие на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерийское вооружение и боеприпасы.

Чиновница использовала служебную документацию, а также расспрашивала коллег о перевозках на передовую.

Полученные данные женщина сначала передавала россиянам через своего мужа - боевика оккупационных группировок РФ, который воюет против Украины в Донецкой и Запорожской областях. Затем ее вывели на прямую связь с российским куратором.

В поле зрения ФСБ женщина попала весной 2024 года из-за своего мужа, который остался на временно оккупированной части территории Донецкой области и присоединился к военным группировкам захватчиков.

СБУ объявила чиновнице подозрение по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); и чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. СБУ также собирается объявить подозрение ее мужу.

Фото: СБУ разоблачила чиновницу "УЗ" на государственной измене (ssu.gov.ua)