Поджигали военные автомобили в Киеве и Харькове: правоохранители задержали агентов РФ
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией в течение суток задержали две группы диверсантов. Они осуществляли поджоги военных автомобилей ВСУ в Киеве и Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что исполнителями приказов врага оказались наемники, которых завербовали через Telegram-каналы по заказу российских спецслужб.
Известно, что в Киеве были задержаны двое местных жителей в возрасте 16 и 18 лет. Молодые люди подожгли два автомобиля - пикап и мультивен, которые находились на техническом обслуживании после выполнения боевых задач на Донецком направлении.
Отмечается, что для передвижения они использовали мопед курьерской доставки, где работали. Однако скрыться с места преступления им не удалось - их оперативно задержали.
В то же время в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, один из которых только месяц назад вышел из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. Он приобщил к подрывной деятельности своего знакомого.
Сообщается, что обе группы злоумышленников действовали по одинаковой схеме: получали задания через российские каналы в мессенджерах, за выполнение которых им обещали денежное вознаграждение.
Как добавили в СБУ, никаких денег агенты РФ не получили, зато их задержали правоохранители.
Во время обысков у задержанных изъяли:
- мобильные телефоны;
- одежду, которая использовалась во время преступлений;
- легковоспламеняющиеся смеси.
Всем злоумышленникам было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ в особый период).
Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)
Недавно в Украине задержали еще одну группу поджигателей, среди которых был украинский военный-контрактник.
Ранее мы сообщали об аресте подростков в Харькове, которые взорвали взрывчатки возле райотделов полиции.
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