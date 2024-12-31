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Поджигали военные автомобили в Киеве и Харькове: правоохранители задержали агентов РФ

Вторник 31 декабря 2024 11:56
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Поджигали военные автомобили в Киеве и Харькове: правоохранители задержали агентов РФ Иллюстративное фото: правоохранители задержали агентов РФ, которые поджигали военные машины (nzl.theukrainians.org)
Автор: Нина Еланская

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией в течение суток задержали две группы диверсантов. Они осуществляли поджоги военных автомобилей ВСУ в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что исполнителями приказов врага оказались наемники, которых завербовали через Telegram-каналы по заказу российских спецслужб.

Известно, что в Киеве были задержаны двое местных жителей в возрасте 16 и 18 лет. Молодые люди подожгли два автомобиля - пикап и мультивен, которые находились на техническом обслуживании после выполнения боевых задач на Донецком направлении.

Отмечается, что для передвижения они использовали мопед курьерской доставки, где работали. Однако скрыться с места преступления им не удалось - их оперативно задержали.

В то же время в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, один из которых только месяц назад вышел из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. Он приобщил к подрывной деятельности своего знакомого.

Сообщается, что обе группы злоумышленников действовали по одинаковой схеме: получали задания через российские каналы в мессенджерах, за выполнение которых им обещали денежное вознаграждение.

Как добавили в СБУ, никаких денег агенты РФ не получили, зато их задержали правоохранители.

Во время обысков у задержанных изъяли:

  • мобильные телефоны;
  • одежду, которая использовалась во время преступлений;
  • легковоспламеняющиеся смеси.

Всем злоумышленникам было сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ в особый период).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Недавно в Украине задержали еще одну группу поджигателей, среди которых был украинский военный-контрактник.

Ранее мы сообщали об аресте подростков в Харькове, которые взорвали взрывчатки возле райотделов полиции.

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Служба безопасности Украины Национальная полиция Харьков Киев
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