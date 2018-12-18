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Одного з керівників АМПУ затримали на хабарі у сумі 44 тис. гривень

Правоохоронці викрили на хабарництві одного з керівників Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону України.

Повідомляється, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України при супроводі відділу в місті Ізмаїл УСБУ в Одеській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником служби за змістом інфраструктури Ренійського філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України"

Правоохоронцями встановлено, що при вирішенні питання про надання в оренду спецтехніки підприємства - екскаватора для проведення землевпорядних робіт чиновник вимагав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 44 тис. гривень.

Повідомляється, що зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Військовою прокуратурою готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, в липні в Маріуполі на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди затримали чиновника Адміністрації морських портів України.