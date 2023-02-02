Чиновников Одесской ОВА подозревают в хищении средств для оборонных закупок

Чиновники Одесской ОВА могли присвоить государственные средства, которые были выделены на оборонные и гуманитарные нужды. Злоумышленникам объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
По информации правоохранителей, согласно с решением Кабмина, на закупку продуктов в регионе было выделено 500 млн гривен, а на специальное военное снаряжение для подразделений теробороны - более 106 млн гривен.
Чиновники, вместо того, чтобы направить эти средства на нужды местного населения и военных, разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между собой.
"Среди фигурантов - бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявлено подозрение за присвоение, растрату имущества или завладение путем злоупотребления служебным положением", - рассказал и.о. главы Нацполиции Иван Выговский.
По его словам, подозреваемые при помощи только одного договора о закупке продуктов "заработали" 7 миллионов гривен. При этом общая сумма присвоенных средств может быть в разы большей, продолжается расследование. Сегодня, 2 февраля, в служебных помещениях Одесской ОВА прошли обыски.
Подозреваемым грозит от семи до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее стало известно, что чиновника Одесской областной военной администрации разоблачили на взяточничестве.
Также мы писали, что бывшего заместителя главы Минобороны Алексея Резникова арестовали, поскольку он может быть связан со скандалом о закупках продуктов для армии по завышенным ценам.
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