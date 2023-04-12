Россия продает нефтепродукты по теневым схемам в обход санкций, - Bloomberg

Россия прибегает к ряду сомнительных методов, чтобы продавать нефтепродукт лигроин покупателям, опасающимся нарушения санкций, и преодолевать финансовые ограничения, установленные Европейским Союзом и его союзниками.

Продавцы российского лигроина, который в основном используется для производства пластмасс и нефтехимии, сталкиваются с большими трудностями при выводе продукта на рынок после вступления в силу санкций в начале февраля. Это привело к таким мерам, как маркировка топлива как бензина или оформление грузы в портах без пункта назначения.

"Сейчас для российского лигроина нет четких, специализированных каналов сбыта, поскольку его основные покупатели, Южная Корея и Европа, не могут покупать его напрямую, - сказал Армаан Ашраф, глава отдела сжиженного природного газа в отраслевом консультанте FGE в Сингапуре. - Продать российский лигроин может быть сложнее, чем ее нефть".

Отсутствие покупателей, способных поглотить большие объемы лигроина, усугубило проблему для России. Китай и Индия потребляют больше, но у обоих есть достаточные внутренние запасы, в то время как Южная Корея - ключевой потребитель до войны - избегает прямого импорта после санкций. Однако Бразилия начала покупать этот продукт.

По данным Kpler, в марте Россия отгрузила около 1,34 млн тонн лигроина, что соответствует объему того же периода прошлого года, но остается вопрос, сможет ли страна поддерживать такие потоки в ближайшие месяцы.

По данным FGE, российский бензин идет в резервуары для хранения в Объединенных Арабских Эмиратах и Западной Африке, что раньше было редкостью. "Это должен быть лигроин или, возможно, даже некондиционный бензин с большим количеством лигроина", - сказал Ашраф из FGE.

Эта мера имеет финансовый стимул. Санкции установили предельную цену на российский лигроин в размере 45 долларов за баррель, но рыночные цены в настоящее время выше этого уровня, в то время как бензин имеет гораздо более высокий предел в 100 долларов за баррель.

Пункт назначения неизвестен

По словам Кьярана Тайлера, старшего аналитика по сжиженному природному газу в лондонской компании Kpler, новые поставки российского лигроина идут неизвестных направлениях, что может указывать на попытку скрыть его происхождение, а также отражать трудности с поиском покупателей.

До введения санкций почти ни один груз не отправлялся без пункта назначения, но в марте этот показатель вырос почти до четверти экспорта, показывают данные Kpler. По словам Тайлера, российский лигроин столкнется с постоянными проблемами, когда дело доходит до поиска покупателей, поскольку большая часть его поставок будет реализована только к следующему кварталу. По его словам, это заставит российские нефтеперерабатывающие заводы снижать операционные показатели, чтобы сократить экспорт.

По данным FGE, возможно, потребуется увеличить скидки на российский лигроин, чтобы оправдать риск, на который идут покупатели.

Региональные центры

Ключевым маршрутом для многих московских продуктов была мера, известная как передокументация или смешивание с нероссийскими видами топлива в торговых центрах, таких как Сингапур и Фуджейра в ОАЭ. Эта практика набрала обороты после войны и не собирается ослабевать с тех пор, как были введены санкции.

По данным Kpler, объемы лигроина, отгружаемого из России в Сингапур, выросли почти в четыре раза и составили около 164 тысяч тонн в марте по сравнению с прошлым годом. Грузы в ОАЭ подскочили до 156 тысяч тонн с нуля.

Тем не менее, некоторые покупатели в Северной Азии заявили о нежелании забирать грузы с переоформленными документами из хабов после санкций, которые, по словам людей, знакомых с этим вопросом, обычно предлагаются на 10-20 долларов за тонну дешевле, чем нероссийское топливо.