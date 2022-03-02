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Чиновники Тайваню пожертвують свої зарплати на допомогу Україні

Автор: Валерія Поліщук

Президент Тайваню Цай Інвень, віце-президент Вільям Лай і прем'єр-міністр Су Ценг-Чанг пожертвують місячну зарплату на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Війна Росії викликала на Тайвані широке співчуття до народу України, оскільки, за словами жителів острова, Тайвань щодня стикається із загрозою з боку гігантського сусіда-Китаю.

Пекін вважає Тайвань своєю територією і посилив військовий тиск, щоб підтвердити ці претензії.

Президент заявила, що рішучість народу України зворушила весь світ і народ Тайваню теж.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, назвавши це спеціальною операцією. Ряд міст зазнали ракетних ударів. У різних місцях країни відбуваються бої. Війська РФ атакували з боку Донбасу, Криму, російського і білоруського кордону.

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ТайваньВійна Росії проти України