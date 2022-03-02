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Чиновники Тайваня пожертвуют свои зарплаты на помощь Украине

Автор: Валерия Полищук

Президент Тайваня Цай Инвэнь, вице-президент Уильям Лай и премьер-министр Су Ценг-Чанг пожертвуют месячную зарплату на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Война России вызвала на Тайване широкое сочувствие к народу Украины, поскольку, по словам жителей острова, Тайвань ежедневно сталкивается с угрозой со стороны гигантского соседа - Китая.

Пекин считает Тайвань своей территорией и усилил военное давление, чтобы подтвердить эти претензии.

Президент заявила, что решимость народа Украины тронула весь мир и народ Тайваня тоже.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, назвав это специальной операцией. Ряд городов подверглись ракетным ударам. В разных местах страны происходят бои. Войска РФ атаковали со стороны Донбасса, Крыма, российской и белорусской границы.

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ТайваньВойна России против Украины