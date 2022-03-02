ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чиновники Тайваню пожертвують свої зарплати на допомогу Україні

Новость на русском →
Тайвань, Середа 02 березня 2022 09:27
Чиновники Тайваню пожертвують свої зарплати на допомогу Україні Фото: президент Тайваню Цай Інвень (facebook com tsaiingwen)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Тайваню Цай Інвень, віце-президент Вільям Лай і прем'єр-міністр Су Ценг-Чанг пожертвують місячну зарплату на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Війна Росії викликала на Тайвані широке співчуття до народу України, оскільки, за словами жителів острова, Тайвань щодня стикається із загрозою з боку гігантського сусіда-Китаю.

Пекін вважає Тайвань своєю територією і посилив військовий тиск, щоб підтвердити ці претензії.

Президент заявила, що рішучість народу України зворушила весь світ і народ Тайваню теж.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, назвавши це спеціальною операцією. Ряд міст зазнали ракетних ударів. У різних місцях країни відбуваються бої. Війська РФ атакували з боку Донбасу, Криму, російського і білоруського кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі