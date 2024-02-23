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Чиновники из РФ могут получить британское гражданство за сотрудничество с МИ-6, - СМИ

Архивное фото: Чиновники из РФ могут получить британское гражданство за сотрудничество с МИ-6 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российским чиновникам, которые не поддерживают войну против Украины, предлагают британское гражданство за то, чтобы они передали секретную информацию MI-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание inews.co.

Об этом сообщили три источника в британской разведке и бывший российский информатор.

Британское гражданство и денежные выплаты используются правительственными учреждениями при определенных обстоятельствах, чтобы убедить недовольных членов режима диктатора Владимира Путина передать информацию в Великобританию.

Это произошло после того, как в прошлом году глава МИ-6 выступил с публичным призывом к россиянам, недовольных вторжением, "объединиться" с Великобританией и "поделиться секретами", чтобы помочь положить конец войне в Украине.

Великобритания гарантирует анонимность

Теперь, когда Россия оказывается все более изолированной на мировой арене, британские спецслужбы воспользовались редкой возможностью убедить российских агентов и правительственных чиновников, потрясенных войной, помочь положить ей конец.

МИ-6 будет готова предпринять решительные шаги, чтобы гарантировать, что информация доходит до британских властей безопасно и таким образом, чтобы ее невозможно было отследить.

Источник в британской разведке сообщил, что информаторов нельзя увидеть возле британского посольства, поскольку любую активность в здании посольства в Москве и за его пределами фиксирует местная полиция, ее передают внутренней российской разведывательной службе.

Детали сотрудничества с информаторами

Во время коммуникации информатору будет предложено встретиться со своим куратором в парках, барах, гостиничных номерах. 

"Вам необходимо указать реальную, законную причину, по которой эти два человека регулярно встречаются", - сказал чиновник. 

Российский информатор сообщил, что каждую неделю их просили приходить в определенное место в определенное время, чтобы получить указания от куратора. Во время встречи происходит передача какой-либо информации и получение своего задания.

Вербовка россиян западными спецслужбами

Весной прошлого года ФБР начало использовать социальные сети, чтобы увеличить возможности для вербовки россиян и сбора разведывательных данных. Это может помочь США противостоять злости РФ.

А осенью Центральное разведывательное управление США, пытающееся завербовать больше россиян как шпионов, опубликовало видео для московских чиновников с призывом рассказать правду о системе, пронизанной лживыми подхалимами.

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