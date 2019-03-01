СБУ викрила на хабарі посадовців Мінекології

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисники отримували хабар за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, організований посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби задокументували, що чиновники Мінприроди за посередництва службовців ДП "Центр охорони довкілля", що входить до сфери управління Київської облдержадміністрації, організували систематичне отримання хабарів від суб’єктів господарювання.

Зловмисники одержували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мають реальних виробничих потужностей для їх утилізації.

Правоохоронці встановили, що через протиправну видачу ліцензій на поводження з небезпеченими відходами об’єктів критичної інфраструктури, утилізація відходів здійснювалась у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась.

За висновками експертів некваліфіковане поводження з відходами підприємств нафто-газової, хімічної, металургійної галузей створювало передумови до завдання значної шкоди навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю населення та виникнення надвзичайних подій техногеного характеру.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи, особистих транспортних засобах та банківській установі правоохоронці виявили документацію, носії інформації, гроші в особливо великих розмірах, які вказують на причетність до незаконних оборудок посадовців міністерства.

Фото: обшуки (ssu.gov.ua)

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи. Тривають слідчі дії.

РБК-Україна писало, що заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області оголосили підозру в одержанні 10,5 тисяч доларів хабаря.

Раніше повідомлялося, що начальника держпідприємства Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна судитимуть за хабар у 650 тисяч гривень.