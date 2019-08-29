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САП підготувала підозру заступнику міністра екології

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 18:29
САП підготувала підозру заступнику міністра екології
Ілюстративне фото (facebook.com/sap.gov.ua)

Заступника міністра екології підозрюють у приховуванні будинку і ділянок

Антикорупційні органи підготували підозру заступнику міністра екології та природних ресурсів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Повідомляється, прокурори САП погодили підозру заступнику міністра екології за фактом подання недостовірних відомостей у деклараціях. Зокрема, він навмисне не задекларував будинок і ділянку під Києвом загальною вартістю понад 5 млн гривень.

САП підготувала підозру заступнику міністра екології

Зазначимо, САП не називає чиновника, проте сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки декларування недостовірної інформації у колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів України Віктора Канцурака.

Нагадаємо, в березні співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему вимагання хабарів в особливо великих розмірах. Схема була організована посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів. Чиновники отримували гроші за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами від комерційних структур, які не мали виробничих потужностей для їх утилізації.

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