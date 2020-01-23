Чиновника "Укроборонпрому" затримали на хабарі

Служба безпеки України затримала на хабарі чиновника державного заводу "Генератор", який знаходиться під управлінням "Укроборонпрому". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що начальник юридичного відділу підприємства вимагав 2 тисячі доларів від підприємця.

"Начальник юридичного відділу підприємства вимагав від приватного підприємця 2 тисячі доларів. Чиновник обіцяв комерсанту прискорити узгодження дозвільної документації на передачу в оренду 500 квадратних метрів приміщення заводу під цех по виробництву меблів. Посередниками в угоді виступили екс-начальник відділу оренди підприємства і знайомий керівника юрвідділу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали юриста на території підприємства під час одержання всієї суми хабаря.

Силовики відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанію-фігуранта схеми в Міноборони визнали банкрутом. Компанія фігурувала у розслідуванні корупційних дій посадових осіб Міністерства оборони, в результаті яких держбюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Також РБК-Україна писало, що Україна погіршила показники у рейтингу сприйняття корупції. порівняно з 2018 роком Україна втратила два бали.