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СБУ в Києві затримала на хабарі підполковника поліції

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 18:10
СБУ в Києві затримала на хабарі підполковника поліції
Фото: затримання (twitter.com/ServiceSsu/)

Чиновник поліції організував механізм вимагання коштів за видачу документів на придбання, носіння і зберігання зброї

Служба безпеки України викрила в систематичних хабарях заступника начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що підполковник поліції організував механізм вимагання грошей від громадян. Так, за різні суми посадовець сприяв видачі дозвільних документів на придбання, носіння і зберігання зброї поза встановленим законом порядку. Крім того, поліцейський залучив свого знайомого в якості посередника. Щоденний "прибуток" чиновника поліції склалав майже 2 тис. доларів.

Правоохоронці затримали заступника керівника відділу Нацполіції і посередника у службовому кабінеті чиновника під час отримання чергового хабара в розмірі 1 тис. доларів.

В рамках відкритої кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до незаконної діяльності.

 

Фото: затримання (twitter.com/ServiceSsu/)

Нагадаємо, раніше співробітники ДБР затримали депутата Київської обласної ради за отримання хабара у розмірі 5 тис. доларів.

Додамо, у Києві прокуратура спільно затримала на вимаганні та отриманні хабара колишнього і чинного посадових осіб КМДА. Зловмисників затримали "на гарячому" під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів.

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