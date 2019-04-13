В Закарпатській обл. на хабарі затримали начальника прикордонного загону

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваний пропускав громадян через кордон без відповідних документів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) разом з працівниками Нацполіції затримали начальника відділення Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління при одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

В ДБР розповіли, що за попередньою інформацією, начальник відділення прикордонного загону використовував схему перенаправлення громадян через контрольно-пропускний пункт державного кордону України без спеціальних митних та прикордонних оформлень.

"Затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 200 євро.

Раніше він вже отримав 4000 гривень", - повідомили в ДБР.

Підозрюваному готується підозра за ч.3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Йому загрожує термін позбавлення волі від 5 до 10 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ в Києві затримала на хабарі підполковника поліції. За різні суми посадовець сприяв видачі дозвільних документів на придбання, носіння і зберігання зброї поза встановленим законом порядку.