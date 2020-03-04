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У Донецькій області чиновників Держпродспоживслужби затримали на хабарі

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 16:54
У Донецькій області чиновників Держпродспоживслужби затримали на хабарі
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

Посадовці налагодили корупційний механізм видачі сертифікатів

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Національної поліції викрили керівника одного з управлінь та головного спеціаліста головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області на хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як повідомляється, посадовці налагодили корупційний механізм видачі сертифікатів.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання чиновниками 24,8 тис. гривень хабаря. Кошти призначалися за безперешкодне надання сертифіката без проведення обстежень пшениці. Зазначену суму вилучили.

"За прискорену видачу сертифікатів без проведення відборів продукції вимагали неправомірну вигоду, суми якої коливалися від 5 до 50 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про затримання чиновників. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Запорізькій області прокуратура затримала заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад регіону за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 250 тис. гривень.

Крім того, у Києві затримали працівника Управління патрульної поліції і його спільника за вимагання 150 тис. доларів. Співробітник правоохоронних органів погрожував приватному підприємцю.

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