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Продавав водійські посвідчення: у Харкові затримали на хабарі інспектора Укртрансбезпеки

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Харків, Середа 22 грудня 2021 16:37
Продавав водійські посвідчення: у Харкові затримали на хабарі інспектора Укртрансбезпеки Фото: чиновник у Харкові брав хабар за оформлення водійських посвідчень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Харкові на хабарі попався інспектор Укртрансбезпеки. Він продавав водійські посвідчення без відвідування автошколи та складання іспитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За даними слідства, 36-річний чиновник за майже 10 тисяч гривень пропонував бажаючим отримати водійське посвідчення. Він запевняв "клієнтів", що може домовитися зі співробітниками Територіальних сервісних центрів МВС України, керівниками ліцензійних автошкіл та медпрацівниками.

Спіймали інспектора під час одержання хабара. Йому повідомлено про підозру. За такий злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Фото: на хабарі спіймали інспектора Укртрансбезпеки (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у Житомирській області Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконної приватизації 1,2 тис. гектарів землі на понад 74 млн гривень. В організації "схеми" підозрюють держслужбовців.

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Харків Водійське посвідчення
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