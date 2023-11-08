Оформил на отца. У винницкого военкома хотят конфисковать квартиру
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации квартиры у руководителя Винницкого военкомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Отмечается, что прокуратура просит суд признать необоснованными активы руководителя Винницкого городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки и взыскать их в доход государства.
Военным оформил квартиру на отца
Правоохранители выяснили, что летом 2022 года руководитель Винницкого военкомата без всяких правовых оснований безвозмездно получил квартиру в городе Винница стоимостью 1,2 млн гривен. Квартира была оформлена на отца чиновника.
Фото: Многоэтажка, в которой находится квартира военкома (dbr.gov.ua)
В дополнение, оказалось, что это помещение должен был получить защитник Украины, который в то время находился на фронте.
Коррупция в сфере военкоматов
В последнее время в Украине начались активные проверки финансового положения руководителей военкоматов на всех уровнях. Часть из них получила подозрения от правоохранителей.
Недавно сотрудники ДБР сообщили о еще одном подозрении руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку. Чиновник, ранее избивший подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн гривен.
Также правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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