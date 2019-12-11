Посадовець Держрибагентства побив людину під час перевірки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР почало розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області через побиття людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, працівник Держрибагенства з рейдовою групою у складі чотирьох співробітників Луганського рибоохоронного патруля та громадського інспектора прибули до водосховища "Райгородське" з метою перевірки стану охорони водних ресурсів під час нерестового періоду.

Виявивши порушення порядку використання водойми, перевіряючий звернувся до громадянина з вимогою їх усунити. Після отриманої відмови, посадовець та співробітники патруля почали вилучати рибальські сітки та фасувати рибу - громадянин намагався зафіксувати ці дії на камеру свого мобільного телефону.

Згодом перевіряючий наніс громадянину декілька ударів руками та повалив на землю без будь-якого попередження та попри відсутність будь-якого опору з боку чоловіка. Внаслідок дій посадовця громадянин отримав легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Інцидент кваліфіковано за статтею про перевищення влади та службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ДБР повідомило про підозру трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в місті Одесі через побиття людей.

РБК-Україна писало, що ДБР почало кримінальне провадження щодо працівників установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби за фактом побиття онкохворої засудженої під час транспортування в колонію.