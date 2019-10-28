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ДБР розслідує побиття ув'язненої під час транспортування в колонію

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 12:05
ДБР розслідує побиття ув'язненої під час транспортування в колонію
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Ув'язнена припускає, що таким чином працівники колонії помстилися їй за скаргу в ЄСПЛ

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало кримінальне провадження щодо працівників установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби за фактом побиття онкохворої засудженої під час транспортування в колонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника директора ДБР Ольги Варченко у Facebook.

Повідомляється, що кримінальне провадження відкрито за ст. 127 КК України (катування). В ГБР з'ясували, що співробітники колонії не забезпечили надання медичної допомоги ув'язненим, в якої діагностували онкологічне захворювання.

Жінка подала позов в Європейський суд з прав людини і виграла справу. ЄСПЛ зобов'язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, якою заборонено катування або нелюдське поводження.

"Після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели в іншу установу виконання покарань. Під час транспортування працівники колонії, які її супроводжували, ймовірно побили її. Жінка припускає, що таким чином службовці помстилися їй за скаргу в ЄСПЛ", - повідомила Варченко.

Зараз слідчі Центрального апарату ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії і намагаються встановити всі обставини справи.

За даними ЗМІ, мова йде про 26-річну Ганну Солопову, яка відбувала покарання у Дніпровській установі виконання покарань №4.

Нагадаємо, 26 жовтня в Дніпропетровській області під час проходження залізничного варти за маршрутом "Дніпро-Кривий Ріг" ув'язнений убив одного з військовослужбовців, який його конвоював.

Також РБК-Україна повідомляло, що 31 серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений. Чоловік був засуджений за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі.

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