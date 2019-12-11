Чиновник Госрыбагентства избил человека во время проверки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР начало расследование

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении начальнику Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области из-за избиения человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, работник Госрыбагенства с рейдовой группой в составе четырех сотрудников Луганского рыбоохранного патруля и общественного инспектора прибыли к водохранилищу "Райгородское" с целью проверки состояния охраны водных ресурсов во время нерестового периода.

Обнаружив нарушение порядка использования водоема, проверяющий обратился к гражданину с требованием их устранить. После полученного отказа, должностное лицо и сотрудники патруля начали изымать рыболовные сети и фасовать рыбу - гражданин пытался зафиксировать эти действия на камеру своего мобильного телефона.

Впоследствии проверяющий нанес гражданину несколько ударов руками и повалил на землю без всякого предупреждения и несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления со стороны мужчины. В результате действий чиновника гражданин получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Инцидент квалифицирован по статье о превышении власти и служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее ГБР сообщило о подозрении троим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в городе Одессе за избиение людей.

РБК-Украина писало, что ГБР начало уголовное производство в отношении работников учреждения исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы по факту избиение онкобольного осужденного во время транспортировки в колонию.