Чем показателен визит Дмитриева в США и будет ли перемирие до 20 апреля: мнение политолога

Визит Дмитриева

Фесенко обратил внимание, что визит представитель российского диктатора Кирилла Дмитриева в США сам по себе показателен.

"Первый визит российского чиновника, правда он не является крупным официальным государственным чиновником, но все равно спецпосланник Путина. Тем не менее в рамках переговорного процесса впервые высокопоставленный россиянин появился в Вашингтоне", - отметил он.

По словам политолога, о визите Дмитриева в США очень мало открытой информации. В частности, пока непонятно, встречался ли он с президентом США Дональдом Трампом.

Также пока непонятно, поговорит ли глава Кремля Владимир Путин с Трампом после визита Дмитриева в США.

"Потому что, когда Уиткофф приезжал в Москву, после этого дважды были телефонные разговоры. Сейчас может что-то быть подобное, намеки есть, но Песков (пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков - ред.) буквально сегодня сказал, что нет, не планируется. Но, как мы знаем, не все, что говорит Песков, подтверждается. Может, сегодня не планируется, а завтра станет реальностью", - объяснил он.

Фесенко считает, что Дмитриев во время визита в Вашингтон договаривался о продолжении переговорного процесса с США. Но, в России пока не ожидают разговора двух лидеров, вероятно, стороны "договорились не о всем". В частности, "американцы могли не согласиться на какие-то предложения россиян".

Возможность прекращения огня

Политолог напомнил, что, как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, сдвиги в мирных переговорах могут быть только через несколько недель и не раньше.

"Уже точно можно сказать, что до 20 апреля полного прекращения огня не будет - это просто нереально. Если возобновятся переговоры, например на следующей неделе, то теоретически могут договориться, например, о прекращении огня в воздухе. И то, я пока не вижу предпосылок", - считает эксперт.