С чем носить ковбойские сапоги этой осенью: Кристина Горняк задает тренды

Какой "лук" выбрала Горняк

Сапоги

Главный акцент образа - высокие ковбойские сапоги черного цвета с острым носком и характерным фигурным вырезом по верхнему краю.

Такая обувь сразу привлекает внимание и становится основой для создания стильного многослойного "лука".

Ковбойские сапоги этой осенью можно смело сочетать не только с джинсами, но и более нежными, женственными элементами гардероба, создавая гармоничный контраст.

Бывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)

Контрастное мини и кожаная куртка

Кристина выбрала для образа контрастную основу - светлый мини-комплект, состоящий из объемного оверсайз-свитера молочного оттенка и короткой юбки с кружевом, которая выглядывает из-под свитера.

Такое сочетание придает образу легкости и романтичности, создавая эффект "бельевого стиля", который сегодня очень актуален в street fashion.

Чтобы придать образу характера и уравновесить нежный низ, Кристина накинула на плечи черную кожаную куртку-"косуху". Сочетание кожи и кружева - баланс между грубым и нежным, что делает лук многослойным и интересным.

Кристина Горняк показала, как носить сапоги-"козаки" (фото: instagram.com/kristygor)

Идеальные аксессуары для образа в стиле бохо-шик

Кристина дополнила свой образ стильными аксессуарами, которые подчеркивают стиль бохо:

шляпа светлого оттенка - прекрасно сочетается с белым комплектом и ковбойскими сапогами;

структурированная черная сумка на короткой ручке придает элегантность и сдержанность;

минималистичные украшения - тонкая золотая цепочка с подвеской в ​​форме крестика и серьги;

солнцезащитные очки в актуальной оправе завершают образ, делая его готовым для уличной фотосессии или городских прогулок.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Трендовый прием: грубое + нежное

Образ Кристины Горняк - наглядный пример современной осенней моды 2025: сочетание грубых элементов (сапоги, кожаная куртка) с нежными и легкими тканями (свитер, кружево) создает динамику и стильный контраст.

Такой подход позволяет экспериментировать с пропорциями и фактурами, делая образ многослойным и интересным.

Таким образом, ковбойские сапоги в этом сезоне становятся универсальным элементом гардероба, который можно сочетать не только с классическими джинсами, но и с женственными вещами, придавая "луку" современный шик и легкую дерзость.

Кристина Горняк показала, как носить ковбойские сапоги (фото: instagram.com/kristygor)