С чем носить ковбойские сапоги этой осенью: Кристина Горняк задает тренды

Этой осенью ковбойские сапоги снова в тренде. Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк показала смелый образ с такой обувью, который можно взять себе на заметку.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Сапоги
Главный акцент образа - высокие ковбойские сапоги черного цвета с острым носком и характерным фигурным вырезом по верхнему краю.
Такая обувь сразу привлекает внимание и становится основой для создания стильного многослойного "лука".
Ковбойские сапоги этой осенью можно смело сочетать не только с джинсами, но и более нежными, женственными элементами гардероба, создавая гармоничный контраст.
Контрастное мини и кожаная куртка
Кристина выбрала для образа контрастную основу - светлый мини-комплект, состоящий из объемного оверсайз-свитера молочного оттенка и короткой юбки с кружевом, которая выглядывает из-под свитера.
Такое сочетание придает образу легкости и романтичности, создавая эффект "бельевого стиля", который сегодня очень актуален в street fashion.
Чтобы придать образу характера и уравновесить нежный низ, Кристина накинула на плечи черную кожаную куртку-"косуху". Сочетание кожи и кружева - баланс между грубым и нежным, что делает лук многослойным и интересным.
Идеальные аксессуары для образа в стиле бохо-шик
Кристина дополнила свой образ стильными аксессуарами, которые подчеркивают стиль бохо:
Трендовый прием: грубое + нежное
Образ Кристины Горняк - наглядный пример современной осенней моды 2025: сочетание грубых элементов (сапоги, кожаная куртка) с нежными и легкими тканями (свитер, кружево) создает динамику и стильный контраст.
Такой подход позволяет экспериментировать с пропорциями и фактурами, делая образ многослойным и интересным.
Таким образом, ковбойские сапоги в этом сезоне становятся универсальным элементом гардероба, который можно сочетать не только с классическими джинсами, но и с женственными вещами, придавая "луку" современный шик и легкую дерзость.
Вас также может заинтересовать