С чем носить резиновые сапоги осенью 2025: блогерша Парфильева задает тренды

Резиновые сапоги осенью 2025 - это не только о практичности, но и о стиле. Блогерша Татьяна Парфильева показала, как носить этот обувной тренд так, чтобы выглядеть современно и эффектно даже в дождливую погоду.
РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram рассказывает, с чем сочетать резиновые сапоги этой осенью, чтобы оставаться в тренде.
Резиновые сапоги
Акцентная деталь - черные резиновые сапоги. Модель с высоким голенищем и выразительным логотипом известного бренда выводит резиновые сапоги из категории чисто практической обуви в разряд модного элемента. Они создают нужный контраст с мини-юбкой.
Черный гольф-водолазка
В основе образа - базовый черный гольф, который является незаменимой вещью в осеннем гардеробе.
Мини-юбка
Черный низ со складками придает образу игривости и подросткового, немного гранжевого стиля. Краткое деление визуально удлиняет ноги.
Кожаная куртка-бомбер
Объемная куртка из кожи идеально вписывается в "бунтарскую" эстетику, добавляя структуры и защищая от осеннего холода. Она создает модный эффект контраста объемов (oversize-верх и короткий низ).
Сумка
Большая стеганая кожаная сумка на цепочке подчеркивает статус образа и придает классическую элегантность.
Аксессуары:
Секрет стиля
Парфильева использует черный монохром, что делает образ визуально дорогим и утонченным. Она искусно совмещает практичность (сапоги), женственность (мини) и тренды (кожаный бомбер).
Резиновые сапоги - это настоящий хит осени 2025 года, и их можно стилизовать не только как обувь для прогулки под дождем. Вдохновляясь образом блогерши, можно создать несколько трендовых лугов.
1. Образ "Городская бунтарка" (как у Парфильевой)
Верх: объемный кожаный бомбер (или косуха) или удлиненный клетчатый жакет (blazer).
Низ: мини-юбка А-силуэта, юбка-плиссе или короткие твидовые шорты.
Детали: плотные черные колготки (при необходимости) и структурированная сумка на цепочке.
2. Образ "Практичный кэжуал"
Верх: объемный вязаный свитер крупной вязки или теплое худи.
Низ: джинсы-скинни, заправленные в сапоги, или прямые джинсы.
Детали: длинный тренч или стеганая куртка. Сапоги здесь выполняют свою прямую функцию и придают стиль.
3. Образ "Элегантный контраст"
Верх и низ: легкое трикотажное платье в длине миди или вязаное платье длиной до колена (с разрезом). Это создает интересный контраст между "грубой" обувью и "мягкой" одеждой.
Детали: пальто прямого кроя. Важно, чтобы край платья был значительно выше или ниже края сапога, чтобы избежать визуальной "резки" ноги.
Совет: Чтобы не выглядеть "по-дачному", всегда добавляйте в свой образ хотя бы один элемент, подчеркивающий городской шик (например, дорогую сумку, элегантное пальто или выразительные украшения).
