Чем низкий курс гривны вредит украинцам и бюджету: ответ банкиров

Потенциальное увеличение заработков экспортеров и поступлений государственного бюджета от возможной девальвации гривны будет нивелироваться значительным удорожанием внешних долгов государства, потерями импортеров, остановкой производств и обнищанием населения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет ".

Ни Национальный банк, ни Министерство финансов не заинтересованы в ослаблении гривны. Их общая цель - сохранение финансовой стабильности и прогнозируемости экономики, считает Дмитрий Глинский, и.о. исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

"Не стоит представлять НБУ и Минфин противниками в курсовом вопросе. Это миф - будто Минфину нужно девальвировать гривну. Резкие изменения обменного курса для Минфина были бы катастрофическими. В случае сильной девальвации падают и поступления налогов. Так что валютный кризис не нужен никому", - уверен Глинский.

Как отмечается в материале, потенциальных плюсов от девальвации национальной валюты значительно меньше, чем негативных последствий ослабления гривны. Увеличение уровня инфляции также может стать причиной повышения учетной ставки НБУ, что в свою очередь приведет к росту доходности новых выпусков ОВГЗ. Более дорогие заимствования означают увеличение расходов бюджета на обслуживание госдолга, за счет которого покрывается дефицит того же бюджета. А это уже не выгодно Минфину.

В государственную смету на следующий год уже заложен рекордный дефицит в размере 1,6 трлн гривен. Поэтому недополучение поступлений из-за низкого курса гривны не будет оказывать определяющего влияния на проблему доходов, отметил начальник департамента частных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Курс доллара в бюджете

Напомним, в начале сентября министр финансов Сергей Марченко сказал, что бюджетный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар и заявил о желательности такого сценария. Это вызвало временный скачок курса доллара.

После этого глава НБУ Андрей Пышный в очередной раз подчеркнул, что курс, заложенный в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка.

Ко второму чтению госбюджета ожидания по курсу улучшили до 40,7 грн/доллар в среднем за год.

В то же время, бюджетный прогноз Минэкономики никогда не совпадает с реальным курсом.