Чем опасны вероятные атаки на украинские АЭС: эксперт описал худший вариант

Омельченко напомнил, что РФ атаковала украинскую ядерную энергетику 23 ноября 2022 и 26 августа этого года. Это была дроновая атака на подстанции оператора системы передачи, работающей на выдаче мощностей с атомной станции. По его словам, это был по сути удар по атомной станции, даже гораздо более опасный, чем удар по самой станции или по открытому распределительному пункту.

"Понятно, что никто обстреливать сами реакторы не будет, это не имеет никакого смысла, их практически невозможно разрушить, там большую защиту. А по открытым распределительным пунктам не так опасно, чем по подстанциям оператора системы передачи", – рассказал он.

По словам эксперта, если поврежден открытый распределительный пункт на атомной станции, то автоматика знает, как работать: она срабатывает и выводит блок из эксплуатации, переводит его в состояние горячей остановки. А если удар наносится, как это было 26 августа по подстанции, этот режим намного сложнее. Он внеплановый и может привести, с большой вероятностью, к серьезному атомному инциденту.

"Худший вариант – когда она (атомная станция – ред.) выключается, создается ядерный инцидент. Тогда станция переходит во внепроектный режим, с которым очень трудно справиться", - рассказал он.

В частности, Омельченко напомнил об инциденте на АЭС Три-Майл-Айленд в США в 1979 году – тогда на втором энергоблоке станции произошла авария из-за сочетания технических неисправностей и ошибок операторов. Основной причиной стал сбой в системе охлаждения реактора, что привело к частичному расплавлению активной зоны реактора. Или может случиться инцидент, подобный аварии на Чернобыльской АЭС.

"Все это возможно и россияне специально готовят гибридный удар по атомной станции. Возможные последствия – это разрушение реакторной зоны со всеми возможными последствиями. Я не говорю, что это будет на 100%, но такая вероятность есть и для этого они наносят удары в наиболее уязвимые". точки, не по самой станции, по реактору нет смысла избивать", - сказал эксперт.

Он отметил, что не так опасно бить и по открытым распределительным пунктам, основная опасность – это удары по подстанциям оператора системы передачи, поскольку тогда возникает нестандартный режим и с ним очень тяжело справиться операторам.

Что предшествовало

Сегодня президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия использует китайские спутники для съемки украинских атомных электростанций. По его словам, не исключено, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.