Чем опасны советские крылатые ракеты Х-22: объяснение военных

Советские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22 очень опасны, поскольку их тяжело сбить. Они имеют около 900 килограммов боевой части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он объяснил, что в ночь на 29 сентября российские войска выпустили по Днепру минимум четыре ракеты Х-22. Они опасны и очень разрушительны.

"Боевая часть 900 килограммов, к сожалению, очень разрушительная и очень неточная ракета. Как и в этот раз поражен и рынок, и вокзал, частный сектор. Пострадали мирные люди", - сказал он.

По его словам, ракеты типа Х-22 чрезвычайно скоростные, поэтому силам противовоздушной обороны трудно ее перехватить. Для борьбы военным нужны современные средства, которые, возможно, Украина сможет получить от партнеров.

"Это зенитно-ракетные комплексы, о которых сегодня все уже говорят, которые, вероятно, будут поступать в Украину из Германии и Норвегии: IRIS-T и NASAMS", - сказал Игнат.